Xornada clave para un Cisne que recupera efectivos

Momento importante para o futuro do Club Cisne Balonmán na Liga Asobal.

Tras semanas complicadas pola praga de lesións que afectou o plantel pontevedrés e nas que encadeou sete derrotas consecutivas, o conxunto adestrado por Javier Márquez visita este venres 2 de decembro (20.30 horas) a pista dun rival directo pola permanencia como é o BM Guadalajara.

A pesar da súa mala serie o Cisne mantense con 6 puntos fóra da zona de descenso directo, pero só avantaxa nun punto ao seu próximo rival, que pecha a táboa.

A nota positiva para os pontevedreses é a recuperación de efectivos para as dúas finais que restan antes do parón, e é que ademais do regreso ás pistas de Bruno Vázquez e Román Arboleya na última xornada de liga, Gabriel Cavalcanti recibiu a alta médica tras semenas fóra de combate por unha rotura dos ósos do nariz.

Co regreso do portugués e esperando melloría no estado dun tocado Alejandro Conde, Márquez suma bazas especialmente para a liña defensiva, moi mermada no centro do 6-0 por estas lesións e a de Iván Calvo.

Unha dose extra de moral para un plantel cisneísta centrada en tentar sumar puntos como autoregalo de Nadal.