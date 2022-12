Cruz para o Cisne, que puido obrar unha remontada heroica no último segundo (32-33)

Partido de liga Asobal entre o Cisne e o BM Logroño disputado no Pavillón Municipal © Cristina Saiz Partido de liga Asobal entre o Cisne e o BM Logroño disputado no Pavillón Municipal © Cristina Saiz Partido de liga Asobal entre o Cisne e o BM Logroño disputado no Pavillón Municipal © Cristina Saiz Partido de liga Asobal entre o Cisne e o BM Logroño disputado no Pavillón Municipal © Cristina Saiz

Cavalcanti elevouse por encima da defensa rioxana, armou o seu brazo dereito e disparou, pero o lanzamento non atopou portería e os dous puntos voaron cara a Logroño.

Foi a última acción dun partido tolo que puido caer do lado de calquera dos dous contendentes. No descanso, os visitantes parecían ter asegurada a vitoria. Pero no segundo tempo o Cisne volveu facer gala da súa xa coñecida casta para recortar distancias e chegar vivo ao último minuto de partido no que a sorte deu as costas ao conxunto pontevedrés.

A irrupción do lateral portugués na cancha mediado o primeiro tempo mudou a cara do conxunto branco, que non atopaba vías cara á meta rival. O luso, capaz de coarse entre as gretas da defensa logroñesa, atraía tamén todas as miradas e abría espazos para os seus compañeiros. Álex Chan, Furtado e Mateo Arias uníanse así á festa anotadora para, aos poucos, equilibrar unha balanza decantada claramente do bando dos de Serradilla e compañía ao descanso.

Sufriu o Cisne para contrarrestar unha vantaxe estancada durante a maior parte do duelo nos catro tantos favorables a Logroño. Cada vez que os de Márquez achegábanse, os de Álvaro Preciado, querido canteirán cisneísta vestido esta tarde do vermello logroñés; pisaban o acelerador para restaurar a súa cómoda marxe. Ese foi o resumo dun primeiro tempo no que o tanto inaugural tardou máis de tres minutos en aparecer e que terminou cun 15-18 no marcador.

Pero tras o paso por vestiarios, a dinámica do partido cambiou. Ninguén o esperaba porque nada máis renovarse o choque, o Logroño ampliou a súa renda e o Cisne perdeu a Furtado, expulsado merecidamente por golpear con dureza a un rival coas dúas mans no rostro.

Con todo en contra, o Cisne púxose as pilas en defensa, Kilian empezou a atallar aquelas bólas que antes bicaban a rede e os contragolpes comezaron a ser moito máis produtivos. Pero Logroño seguía ao seu. Cada vez que Chan, Arias ou Cavalcanti rompían a barreira dos dous tantos, Serradilla, Rivero, Rubiño ou Keita reconstruíana.

Ata que superado o cuarto de hora de xogo do segundo tempo, dous tantos consecutivos de Álex Chan e Mateo Arias puxo dos nervios á escuada visitante. Un erro no banco á hora de facer un cambio provocou a terceira exclusión de Keita e a súa consecuente expulsión. Con ela, os rioxanos perdían tamén moita pólvora ofensiva. Arboleya contribuíu á reacción cisneísta ao converter en gol o primeiro balón que tocaba no partido e poñer, por primeira vez na segunda parte, ao Cisne a un só gol da igualada.

Co medo no corpo, os de Miguel Ángel Velasco lograron durmir o partido. Catro minutos trancurrieron sen celebrar un só gol. Ata que Rivero rompeu a tregua con potente disparo afastado ao que deu continuidade O Korchi.

O destino gardaba aínda unha volta de porca máis a un partido que o Cisne se negaba a dar por perdido. Pombo reduciu distancias e cando estaba no chan recibiu un forte pisotón de Serradilla que derivou nunha multitudinario lea que os árbitros resolveron con senllas exclusións para o local Franceschetti e o visitante Serradilla, que era a súa terceira sanción polo que tamén acabou expulsado.

Gabriel Cavalcanti, ídolo local, fixo boa unha milagrosa para de Kilian para poñer picante aos instantes finais do choque.

Cunha mínima diferenza chegouse ao minuto final de partido. Logroño pediu tempo morto para planificar unha xogada que acabaría en gol. Respondeu o Cisne cun tanto rápido. Co tempo a piques de cumprirse, Logroño errou e cometeu unha innecesaria falta en ataque que daba ao Cisne a oportunidade de empatar un partido que nunca mereceu perder.

Márquez solicitou tempo morto e sacou a súa pizarra. Cavalcanti era o encargado de xogar o último balón, pero a moeda ao aire, xa o saben, saíu cruz para un Cisne que volve ter que conformarse cunha vitoria moral, desas que non dan puntos na clasificación.

Consulta aquí todas as estatísticas do partido