Alejandro Conde, apercibido polo Comité de Competición por desconsideración aos árbitros

Alivio para o Club Cisne Balonmán, que poderá contar con Alejandro Conde para o próximo partido da Liga Asobal fronte ao Barcelona.

O xogador do equipo pontevedrés, peza clave nos esquemas defensivos do técnico sobre todo ante as baixas nesta liña, expoñíase a unha posible sanción de 1 a 5 partidos por dirixirse aos árbitros do último partido de liga contra o Torrelavega en termos de desconsideración, segundo reflectiron na acta do encontro os colexiados.

Con todo o Comité de Competición tivo en conta a "atenuante de arrepentimento espontáneo", sinala na súa resolución desta semana, deixando o caso nun apercibimento ao xogador.

O Comité cínguese ao artigo 33.A de o Réxime Disciplinario da Real Federación Española de Balonmán, que establece que as protestas ou observacións formuladas aos compoñentes do equipo arbitral ou da mesa, que impliquen desconsideración leve de palabra ou de feito, poden supoñer "apercibimento ou suspensión temporal dun a cinco encontros ou xornadas oficiais de competición".

Por fortuna o castigo foi o máis leve posible, e o Cisne poderá contar co seu xogador para as próximas xornadas.