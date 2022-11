Charles, tras o seu record goleador co Pontevedra: "Oxalá teñamos un mozo da canteira batendo esa cifra"

Charles, durante un adestramento do Pontevedra en Pasarón © Mónica Patxot

Que sente ao colocarse como máximo goleador histórico dunha entidade como o Pontevedra Club de Fútbol? Só Charles Dias de Oliveira pode responder a iso tras conseguir o pasado domingo a súa diana 84 entre as dúas principais competicións nacionais (Liga e Copa do Rei).

"As sensacións son moi boas por conseguir esta marca, pero tamén por axudar o equipo a conseguir unha vitoria que nos facía moita falta", responde con humildade o brasileiro e intentando afastarse dos focos.

Moitos goles e de todas as cores ao longo de 9 tempadas (nas súas dúas etapas no club), pero con cal queda? Pois "con algún en Segunda División e tamén do ano pasado. Igual o de Ceares, cando iamos empatados e marquei ao final", lembra sobre un gol que achegou o ascenso directo á Primeira RFEF.

Coa súa nova marca Charles supera un canteirán granate como Pablo Couto, que contaba con 83 goles e que segue sendo o xogador con máis partidos oficiais ás súas costas no club. Quizais por iso ve posible que alguén chegue a bater a cifra e para iso mira cara a casa. "Creo que temos moi bos xóvenes na nosa canteira e seguremanete, oxalá, teñamos un mozo da canteira batendo esa cifra e estando moitos anos aquí no club", explica un dos grandes ídolos da afección.

Números aparte, o 18 do Pontevedra mira agora cara ao futuro do equipo tras conseguir unha primeira vitoria a domicilio que "necesitabamos", tanto que "oxalá sexa un punto de inflexión para nós para seguir crecendo como equipo e para conseguir unha boa serie de vitorias agora".

Palabras dun xogador que é xa parte da historia do Pontevedra Club de Fútbol.