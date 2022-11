Manresa desborda ilusión para recibir o Pontevedra na Copa do Rei

Pasaron nin máis nin menos que 36 anos da última vez que o CE Manresa disputou a Copa do Rei. Por iso a visita o vindeiro domingo 13 (12.00 horas) do Pontevedra Club de Fútbol na primeira eliminatoria do Torneo do K.O. estase vivindo de maneira especial na localidade.

O club catalán sacou unha camiseta conmemorativa para os seus afeccionados da súa participación na Copa a un prezo de 10 euros, ademais de presentar unha camiseta especial que lucirán os seus xogadores.

A iso súmase o acceso de balde a toda a base da entidade. No que respecta aos socios deberán adquirir entradas a 10 ou 15 euros en función da súa localización (20 e 30 euros para o público xeral).

Con eses ingredientes espérase un bo ambiente nas bancadas do Municipal El Congost, instalación con capacidade para 2.200 espectadores e terreo de xogo de céspede artificial. Será de feito a primeira vez esta campaña que o Pontevedra xogue un partido oficial en superficie sintética, prohibida na Primeira RFEF.

En canto ao Manresa como rival, a pesar de ser un recentemente ascendido á Segunda RFEF está a protagonizar un inicio de campaña sobresaliente, situándose con 19 puntos en postos de play-off de ascenso (cuartos) e a só dous puntos do liderado no seu grupo, o que avisa do que lle pode esperar ao conxunto granate en Cataluña.

Será a cuarta participación na historia dos cataláns na Copa do Rei, dándose a casualidade de que nunha delas, na campaña 75-76, cruzouse precisamente co Pontevedra no que é o único enfrontamento oficial entre ambos os dous. Naquela eliminatoria, o Manresa venceu na ida no seu estadio por 2-0 e na volta o equipo da Boa Vila repetiu resultado para culminar a remontada na prórroga (3-0) e avanzar de rolda.