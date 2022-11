Pasar de rolda na Copa do Rei cotízase caro para o Pontevedra

Semana de Copa do Rei para o Pontevedra, que se prepara para afrontar a primeira rolda da competición cunha eliminatoria a domicilio fronte ao Manresa (domingo, 12.00 horas) da Segunda RFEF.

Será a estrea este curso nunha competición ilusionante pero que no pasado recente deparou poucos bos momentos na casa granate. De feito, nas últimas seis aparicións do Pontevedra no Torneo do K.O. só na última delas conseguiu superar polo menos unha rolda.

Foi na campaña 20-21, cando deixou na cuneta o Cartagena de Segunda División en Pasarón e despediuse en segunda rolda poñendo contra as cordas a un Primeira como o Cádiz, que só puido vencer na quenda de penaltis tras asinar un empate sen goles.

Un ano antes, na 19-20, o Ibiza levou o pase de Pasarón (0-2), unha eliminación temperá que o Pontevedra tamén experimentou nas súas escasas presenzas nos últimos case 15 anos. Foi así no curso 17-18 (2-0 no campo da Gimnástica Segoviana), no 15-16 (1-0 en Guijuelo), no 10-11 (0-1 en Pasarón contra o Guadalajara) e no 08-09 (2-0 en Oviedo).

Hai que remontarse de feito á tempada 07-08 para ver a anterior gran experiencia en Copa do Rei dos granates. Aquel ano, con Javi Gracia no banco e un persoal deseñado para tentar ascender a Segunda División, o Pontevedra superou o RSD Alcalá en primeira rolda (1-5), o Cartagena na segunda (1-0) e o Puertollano na terceira (2-0) para plantarse nos 1/16 de final, onde esperaba o europeo Zaragoza de Víctor Fernández. Ante figuras como os arxentinos Aimar, D'Alessandro, Ayala e Diego Milito, o brasileiro Oliveira, o francés Luccin ou os nacionais Celades, Gabi e Juanfran, entre outros, os granates superaron o 'xigante' maño en Pasarón por 1-0, cun lembrado gol de Víctor Ormazábal, e adiantáronse na volta, resisitiendo ata o minuto 87 na Romareda antes de ceder o definitivo 3-1 que daba a volta á aliminatoria.

No actual século o club da Boa Vila tamén superou rolda en dúas ocasións máis. Na tempada 2004-2005, na que militaba en Segunda División venceu o Vecindario a domicilio para xogar os 1/16 de final contra o Getafe de Primeira División, que só puido levar o triunfo de Pasarón na prórroga. Pola súa banda un ano antes, na 03-04, foi o Celta o que eliminou por penaltis os granates en Pasarón tras vencer na previa o Zalla (1-2).

No que respecta ao teito histórico do Pontevedra na Copa, hai que remontarse aos anos dourados da entidade e a súa 'Hai que Roelo' cando chegaron en dúas ocasións aos 1/4 de final da Copa do Xeneralísimo, unha delas cando militaba en Segunda División tras o seu primeiro ano na elite (64-65) sendo eliminado polo Athletic Club bilbaíno, e outra no curso 66-67, sendo eliminado polo Córdoba.

Ademais no historial granate figuran ata cinco presencias nos 1/8 de final do torneo, nas campañas 63-64, 67-68, 68-69, 69-70 e 71-72.