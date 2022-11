Un errático Teucro estrélase na Cañiza (29-25)

A Sociedad Deportiva Teucro foi incapaz de superar ao Balonmán Cañiza no partido disputado este sábado. A pesar de que os pontevedreses deron a cara, foron en todo momento a remolque e víronse condenados pola velocidade en ataque do seu rival e polos agasallos e imprecisións nos minutos decisivos.

Empezou igualado o partido, con protagonismo nas defensas e marcando un só gol o Teucro nos catro primeiros minutos. Empatou Cañiza e, a partir de aí, produciuse un intercambio de golpes entre ambos os equipos, aínda que co Cañiza asinando unha vantaxe de dous goles, a maior ata o momento, pasados os 10 minutos e cun menos sobre a cancha (6-4).

Aproveitou o Teucro pouco despois unha dobre exclusión na escuadra rival para devolver a igualdade, pero pronto chegaron os problemas para os de Irene Vilaboa para portería. Rhuan asinou o 6-6, e a partir de aí apagáronse as luces en ataque estando case 4 minutos sen marcar fronte ao parcial de 3-0 que asinaban os locais (9-6).

Parou o tempo a adestradora pontevedresa e os seus, liderados por Vinicius, Caue e Álex Sánchez, chegaron a reducir distancias en ata un gol (11-10) cando quedaban sete minutos antes de chegar ao descanso, pero a intensidade do equipo da Cañiza deulles ás e fóronse tres goles arriba, mentres o Teucro, pola contra, asomábase a un abismo do que esperaba afastarse na segunda parte (14-11).

Pero despois do paso polos vestiarios, o cadro local seguiu coa dianteira no marcador e chegou mesmo a colocarse con catro goles de diferenza (18-14). Pero pronto e a tempo refíxose o equipo pontevedrés e reduciu a diferenza no marcador aínda que sempre indo a remolque. De feito, un parcial de 2-5 pareceu dar unha nova vida ao Teucro, que chegou a colocarse a só un gol do empate cando se alcanzou o minuto 13 (20-19).

O Cañiza non estaba disposto a ceder, a pesar de que os azuis daban a cara e non se deixaban amedrentar ante un novo golpe do rival que asinaba o 23-20 no ecuador do segundo acto.

Marko e Sergio Cortizo saíron ao rescate tras un tempo morto pedido por Irene Vilaboa, pero os locais, despois de que o seu adestrador parase o tempo, refíxose e volveron cambiar as inercias. Esta vez de forma definitiva.

Chegaron as dúbidas e imprecisións nos ataques do Teucro, que empezou a perder balóns e deixar ver as súas debilidades, mentres Javier Mera e Manu González saían como un tiro e facían o 28-23 a falta de 5 minutos para a conclusión.

E ata aí foi todo. Vinicius e Sergio Cortizo anotaron os últimos goles dos da Boa Vila e Cristian Canosa fixo o propio para o seu equipo, asinando o 29-25 co que terminou o duelo.