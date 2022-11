O Bádminton Ravachol supera o Benalmádena no CGTD tras un partido igualado (4-3)

Partido entre Bádminton Ravachol e Benalmádena no CGTD © Cristina Saiz

Partido igualado o vivido na matinal deste sábado no Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra entre o Bádminton Ravachol e o Benalmádena.

O encontro comezou cos dobres mixtos entre Manuel Brea e Elena Fernández contra Marc Cardona e Elena Lorenzo, gañando o conxunto malagueño por 3-11/11-7/7-11/6-11.

Javier Sánchez e Jacobo Fernández, no dobres masculino superaron por un claro 11-2/11-10/11-5 a Antonio Martín e Fojtasek, igualando desta forma o marcador global.

En dobres feminino, Ana Carbón e Georgina Bland non correron a mesma sorte que os seus compañeiros, e cederon por 7-11/10-11/9-11 ante Elena Lorenzo e Nikoline Laugesen.

A partir dese momento produciuse un punto de inflexión e o Ravachol deu a volta ao marcador por completo grazas ao bo facer nos partidos individuais. Empatou Georgina Bland, tras superar a Lucía Galvín (11-3/11-1/11-5), e Jacobo Fernández fixo o propio gañando a Marc Cardona (6-11/11-6/11-4/11-6).

Uniuse á festa Javier Sánchez, que gañou sen excesivos problemas a Antonio Martín para facer o 4-2 (11-7/11-1/11-5) que xa daba a vitoria aos de Pontevedra a falta dun duelo por disputarse.

Este foi entre Ana Carbón e Nikoline Laugesen, onde ambas as xogadoras deron un auténtico recital de xogo nun partido en grao sumo igualado no que a vitoria foi para o Benalmádena por 7-11/11-10/10-11/8-11, asinando o 4-3 co que concluíu a terceira xornada de División de Honra.