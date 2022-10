O Waterpolo Pontevedra debuta en Primeira Nacional con derrota ante un superior Real Canoe (18-8)

A liga arrincou esta fin de semana para o Club Waterpolo Pontevedra co seu debut na categoría de prata nacional con derrota ante un dos favoritos para o ascenso, o Real Canoe NC.

Foi un día histórico para o cadro pontevedrés, non só por ser o primeiro club galego participante nunha Liga Nacional de waterpolo Feminina, senón que plantaron cara ao cadro madrileño e puxérono contra as cordas, polo menos na primeira metade.

E é que as de Kike García conseguiron irse ao descanso dominando no marcador por 5-6, pero as grandes favoritas aproveitaron a súa poderío físico e experiencia na categoría para dobregar ás de Pontevedra e facerse coa vitoria por un contundente 18-8.