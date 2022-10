A piscina da Escola Naval, refuxio do Waterpolo Pontevedra para os seus primeiros partidos en categoría nacional

A Primeira División Nacional Feminina de Waterpolo aterrará a próxima fin de semana por primeira vez en Pontevedra coa segunda xornada de liga para o Waterpolo Pontevedra, ou máis ben farao en Marín.

Ao non poder contar aínda coa piscina olímpica de Ponte Muíños, o recentemente ascendido conxunto pontevedrés fará historia estreándose o vindeiro sábado 29 de outubro na casa xogando na Escola Naval.

As instalacións militares acolleron adestramentos e partidos do club desde o peche de Rías de Sur, e polo momento seguirano facendo no seu debut en categoría nacional.

Esta situación obriga o Waterpolo Pontevedra a unha certa planificación, xa que aínda que se mantén a entrada de balde para o público, por motivos de seguridade será necesaria unha inscrición previa para poder asistir ao encontro que lle medirá o sábado ás 17.00 horas ao Club Natación Ciudad de Alcorcón.

O prazo de anotación permanecerá aberto ata as 15.00 horas do venres día 28 a través desta ligazón.

Será a segunda xornada de liga para o Waterpolo Pontevedra, que se estreou en categoría nacional na piscina do potente Real Canoe madrileño con boas sensacións, pero con derrota que terminou sendo clara no marcador.