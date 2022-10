O tenis de mesa pontevedrés fai historia coa disputa do primeiro derbi local na División de Honor

Primeiro derbi pontevedrés disputado entre os equipos femininos do TM Monte Porreiro e do TM Pontevedra © TM Monte Porreiro Primeiro derbi pontevedrés disputado entre os equipos femininos do TM Monte Porreiro e do TM Pontevedra © TM Monte Porreiro

A canteira do tenis de mesa pontevedrés é inesgotable. O equipo de Monte Porreiro xa contaba con dous equipos sénior masculino e feminino na categoría máis alta e no segundo banzo competitivo do país respectivamente.

Esta tempada deron un paso máis e, para dar saída a todo o talento que tiña entre as súas filas, o club colaborou na creación dunha nova escuadra feminina, o Tenis de Mesa Pontevedra, que este ano comezou a competir en División de Honra, a segunda categoría do tenis de mesa nacional.

A competición non puido empezar dunha forma máis especial, pois o calendario deparou na primeira xornada o primeiro derbi pontevedrés da historia. A vitoria levoulla o club recentemente creado sobre o Visit Pontevedra por 2 a 4, pero o resultado é o de menos.

"Foi un día fantástico, un partido súperbonito porque fixemos unha presentación moi chula, cos presidentes dos dous clubs do deporte feminino e no que as xogadoras saíron coas nenas pequenas do club da man á cancha. Ademais fixemos un torneo amigable con menores que viñeron de Narón, Meaño e Vigo. Quedou moi bonito", expresa aínda emocionado Nando Álvarez, directivo do TM Monte Porreiro.

No plano estritamente deportivo, o duelo saldouse con vitoria das debutantes na categoría. Judith Cobas venceu a Noelia Santiago nun moi igualado primeiro encontro da mañá para adiantar ás visitantes, igualou a contenda Claudia María Canay para o TM Monte Porreiro cun cómodo triunfo sobre Mariña García.

Con todo, as vitorias de Laura Fortes e Judith Cobas sobre Noa Bernárdez e Claudia María Canay puxeron en cómoda vantaxe ás debutantes. Recortou distancias Noelia Santiago derrotando a Laura Forte, pero o TM Pontevedra certifcou a súa vitoria cun triunfo no duelo decisivo entre Mariña García e Noa Bernárdez, que se decantou do lado da primeira por un axustado 3-2 en xogos.