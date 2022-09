Borja Domínguez e Samu Araújo, descartados para Mérida

O Pontevedra Club de Fútbol terá que superar unha dobre ausencia por lesión en, polo menos, o próximo partido de liga que lle medirá o sábado (17.00 horas) a domicilio ao Mérida.

Aínda que se daba por segura a ausencia para esta cita de Samu Araújo, non foi ata este xoves cando na súa habitual rolda de prensa semanal Antonio Fernández confirmou a lesión do lateral, sufrida no duelo do pasado domingo contra a Balompédica Linense.

"Ten unha rotura fibrilar", explicou o técnico sobre o lateral, que se tivo que retirar do terreo de xogo tras sufrir un tirón na parte posterior da súa perna dereita. Esta doenza fai que teña que "estar en repouso o tempo que estimen os servizos médicos, por non vai ser alineable nun par de semanas", avanzou Antonio.

Aínda que é complicado concretar o prazo exacto de convalecencia, esta non será menor a tres semanas, sendo o máis probable que rolde o mes sempre en función da súa evolución.

Na enfermería mantense tamén Borja Domínguez, tras caer da convocatoria a pasada xornada por outra doenza muscular. "Segue en proceso de recuperación, tamén con problemas musculares na perna esquerda. Mentres non estea co grupo non imos poder utilizalo", sinalou o preparado granate sobre o centrocampista, que estes días exercítase á marxe dos seus compañeiros.

As boas noticias a nivel de lesións chegan coa alta médica do gardameta Pablo Cacharrón, recuperado da súa operación de menisco, e tamén coa dispoñibilidade plena de Brais Abelenda tras a sobrecarga que lle mandou ao banco de suplentes por precaución fronte á Balompédica.