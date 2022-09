Antonio Fernández: "O equipo fixo unha das mellores primeiras partes da tempada"

Ante as dúbidas que puido ocasionar o empate sen goles e o xogo mostrado polo Pontevedra en Pasarón ante a Balompédica Linense, Antonio Fernández teno claro: "O equipo fixo unha das mellores primeiras partes da tempada ata o momento, fomos superiores a eles pero faltounos a guinda de facer o gol", explicou na rolda de prensa habitual de despois do partido.

Considera o técnico granate que o equipo controlou o xogo na primeira metade e tamén a presión tras perda e cre que " o plan partido saíu á perfección" aínda que recoñece que se puido "equivocar na toma de decisións" da segunda parte á hora de "modificar certos aspectos como puido ser poñer a Rufo e Charles" o que ocasionou falta de xogo interior e que o rival collese o control.

Chamou a atención, ademais, a ausencia de Brais Abelenda que ten unha "sobrecarga no isquio".

"Arriscar a estas alturas non o vexo, hai xogadores igual de preparados, como Jon, que fixo unha primeira parte moi completa na que nos axudou moito", admitiu Fernández.

A enfermería do Pontevedra complétana Samu Araújo, lesionado no partido desta tarde contra a Balona ao parecer, por unha dor muscular no xemelgo do que aínda non se coñece o alcance, e Borja, que tivo problemas no adestramento do xoves e "non estaba coas mellores sensacións" para xogar.