O Romano de Mérida, unha praza histórica inédita para o Pontevedra

Estadio Romano José Fouto de Mérida © Mérida AD

O duelo do próximo sábado 1 de outubro será especial para o Pontevedra Club de Fútbol, e é que o club granate pisará unha praza histórica do fútbol nacional que, circunstancias do destino, nunca visitou ata a data.

A entidade da Boa Vila non coincidiu nunca co Mérida en ningunha das súas tres denominacións oficiais (foi refundado en dúas ocasións, a última no ano 2013), a pesar das 6 tempadas en Primeira do 'Hai que roelo', as súas 9 campañas en Segunda División e 37 en Segunda B, algunhas compartindo grupo con equipos estremeños.

Será por tanto a primeira vez que o Pontevedra pise o Estadio Romano 'José Fouto', unha instalación reconstruída no ano 1995 sobre o antigo Estadio Municipal de Mérida coincidindo co ascenso do equipo á máxima categoría. O Mérida estaría dous ano na elite, ademais de 7 tempadas en Segunda e as 17 que acumula na Segunda B.

No que respecta ao actual Mérida AD (Asociación Deportiva), é herdeira do extintos Club Polideportivo Mérida (desaparecido o ano 2000) e da UD Mérida (caeu por débedas no 2013), adquirindo os seus dereitos o actual club nunha poxa xudicial e converténdose en SAD no ano 2016.

Comezou o seu periplo con dous cursos en Terceira antes de ascender a Segunda B, da que descendería na campaña 17-18 para volver un ano despois. Coa restructuración caeu á Segunda RFEF ascendendo, do mesmo xeito que o Pontevedra, o pasado curso aínda que pasando polo play-off, xa que foi segundo clasificado do seu grupo.

Polo momento o actual Mérida adestrado por Juanma Barrero non puido estrear o seu marcador de triunfos na Primeira RFEF. Despois de catro xornadas ocupa o antepenúltimo posto con dous puntos, conseguidos en senllos empates fronte a Linense e Unionistas e precedidos por dúas derrotas nos choques contra Linares a domicilio e Deportivo na súa casa.

O duelo ante o Mérida será un dos catro inéditos que afrontarán os granates esta tempada, xa que nunca se mediron tampouco ao Linares, ao que visitarán o 9 de outubro, Algeciras e San Fernando.