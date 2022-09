A 'Marea Granate' deixa o seu selo en Riazor

A afección do Pontevedra viste de granate a cidade da Coruña © Mosrey Fotografía

A festa non puido ser redonda ao non poder volverse a casa cos tres puntos, pero a pesar diso a 'Marea Granate' gozou polo alto do seu primeiro gran desprazamento da tempada.

Eran 530 os seguidores que retiraran a entrada nas oficinas de Pasarón, pero foron mesmo máis os que acudiron ao Estadio Municipal de Riazor para vivir unha gran xornada de fútbol e no medio dun ambiente de confraternidade entre afeccións.

Desde a súa chegada á cidade da Coruña, os autobuses fixérono antes xa da hora para comer, os seguidores pontevedreses fixéronse notar nos exteriores de Riazor.

Cánticos, recibiento ao equipo e o mellor estaba por chegar dentro do coliseo coruñés.

O gol de Brais fixo soñar cun triunfo de gran valor e prestixio, e aínda que ao final non puido ser o agradecemento do plantel granate unha vez finalizado o duelo di moito. Unha comuñón verde-bancada que foi clave no ascenso e que apunta a repetirse este curso na Primeira RFEF.