A Balompédica Linense, afectada polo 'Virus FIFA' na súa visita a Pasarón

O Pontevedra Club de Fútbol traballa xa coa vista posta na próxima xornada ligueira, na que visitará o Estadio Municipal de Pasarón a Real Balompédica Linense (domingo 25, 17.00 horas).

O conxunto de La Línea de la Concepción plantarase na Boa Vila sen estrear o seu marcador de vitorias nas catro primeiras xornadas de competición, cun balance de dous empates (Castilla e Mérida) e dúas derrotas (Deportivo e Alcorcón). Farao ademais asumindo unha circunstancia pouco común na terceira categoría do fútbol nacional, o coñecido como 'Virus FIFA'.

Os da Balona non poderán contar para o choque en Pontevedra co seu xogador Alusine Koroma, ao ter sido convocado pola selección nacional de Serra Leona para afrontar dous partidos internacionais amigables fronte a Sudáfrica (sábado 24) e a República Democrática do Congo (27 de setembro).

Alu Koroma participou ata a data en tres partidos coa Balompédica, nas tres primeiras xornadas do campionato, aínda que saíndo sempre desde o banco sumando 60 minutos.

Na convocatoria de Serra Leona figuraba ademais o seu irmán Alhassan Koroma, tamén xogador do club andaluz e cunha maior presenza ata a data con dúas titularidades e catro partidos disputados, anotando un gol. Con todo no seu caso problemas burocráticos deixáronlle sen acudir á chamada da súa selección, polo que estará dispoñible para o seu adestrador para o desprazamento a Pontevedra.