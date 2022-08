O Poio Pescamar ten nas súas filas a unha das cinco mellores xogadoras da liga italiana

Marta Peñalver, do Poio Pescamar, mellor ala dereita da liga italiana 2021/2022 © Poio Pescamar

O Poio Pescamar ten no seu plantel a unha das mellores xogadoras da liga italiana. Marta Peñalver, a ala dereita chegada este verán procedente do Città di Falconara, acaba de ser elixida mellor xogadora da primeira división do fútbol sala italiano na súa posición.

Ademais de Peñalver, outras dúas excompañeras súas comoponen o quinteto ideal da pasada campaña en Italia. O pasado curso, o antigo equipo da nova xogadora vermella conquistou o triplete: liga, copa e supercopa.

Formar parte do quinteto ideal non é o único recoñecemento individual que conseguiu Peñalver, durante a súa estancia no país transalpino, no que aterrou no 2016. Cando militaba no Futsal Femminile Cagliari foi a máxima goleadora da categoría.