O Poio Pescamar inicia a pretempada pendente de pechar os seus últimos reforzos

Primeiro adestramento do Poio Pescamar 22-23 © Cristina Saiz

A tempada do 25 aniversario do Poio Pescamar xa está en marcha.

O conxunto conserveiro regresou este mércores aos adestramentos dando inicio á súa preparación estival da man do seu novo adestrador, Luís López-Tulla.

Comeza así a conta atrás cara á primeira xornada de liga, que lle enfrontará o 10 de setembro ao Joventut d'Elx na Seca.

O inicio da pretempada produciuse con 11 xogadoras do primeiro equipo confirmadas, coa presenza de dúas canteirás e aínda á espera dos últimos reforzos antes de dar por pechado o plantel.

As confirmadas ata a data son Dani Sousa (ausente no primeiro adestramento), Anna Escribano, Martita, Irene García e Luci Gómez, que continúan do curso pasado, e as fichadas Marta Peñalver, Rocío Gómez, Sandra Buzón, Elena Aragón, Laura Uña e Elena González.

Un proxecto moi renovado que parte co teito do quinto posto logrado nas últimas tempadas e que soñan con derrubar por fin para asomarse ao play-off polo título.