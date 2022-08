Un desafío 'mundial' para Sergio Troitiño

A capital de Bulgaria, Sofía, acolle esta semana o Campionato do Mundo Júnior de Taekwondo.

Alí está un representante do taekwondo pontevedrés, que acode con esperanzas de pelexar polos postos de honra.

Trátase de Sergio Troitiño, deportista do Mat's de Marín que busca no Mundial sumar unha marca máis á súa espectacular tempada.

Este ano Troitiño encadeou triunfos no Campionato de España Júnior, o Open de España e nos Multigames, o que lle colocou no primeiro posto do ranking europeo na súa categoría, os +78 quilos.

Sergio ten previsto competir no Mundial Júnior o vindeiro domingo 7 de agosto. Será un dos seus grandes retos do ano, pero non o último, xa que no seu calendario aparecen o Europeo Sub-21 que se celebrará en outubro en Albania e o Europeo Júnior que terá lugar en Riga, Letonia.