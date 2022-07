As 'xóvenes promesas' do piragüismo galego quentan motores en Verducido para o Campionato de España

Vén unha intensa fin de semana de competición no Complexo Deportivo David Cal do encoro de Pontillón do Castro, en Verducido.

A pista de piragüismo pontevedresa acollerá o Campionato Galego Sprint Infantil e Cadete, unha proba que servirá de aperitivo ao Campionato de España de Xóvenes Promesas para as mesmas categorías que terá lugar a final de mes nas mesmas instalacións.

No que respecta ao autonómico, segundo detallouse na presentación do evento, contará coa participación de 348 deportistas de 37 clubs.

A competición de canoa, kayal e paracanoe dividirase entre as probas infantís previstas durante o sábado 9 de xullo e as cadetes do domingo día 10.

Para o concelleiro de Deportes de Pontevedra, Tino Fernández, acoller en Verducido este tipo de probas de base "parécennos formidable, non só polo atractivo da actividade económica que xera, que é importante, senón tamén por poñer en valor as nosas pistas deportivas e axudar a crecer e crear masa crítica no piragüismo pontevedrés", defendeu acompañado de Alfredo Bea, presidente da Federación Galega de Piragüismo.

Bea definiu a fin de semana como unha "pedra de toque" para o Nacional "no que todo apunta a que, por primeira vez na historia do piragüismo nacional, superaranse os 1.000 padeeiros en distancias olímpicas, sendo Galicia a comunidade que máis deportistas vai achegar".