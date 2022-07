O piragüismo galego viaxa a Dinamarca para revalidar a súa hexemonía na longa distancia

Os padeeiros Tono Campos e Diego Romero durante unha competición © Fegapi

Os especialistas galegos da modalidade de piragüismo maratón atópanse xa na cidade danesa de Silkeborg para disputar, entre o 28 e 31 de xullo, o campionato de Europa desta disciplina no que participan deportistas de 17 países.

A armada galega está composta por 16 padeeiros que, como afán en cada evento no que participan, volverán competir polas medallas.

A competición comezará o xoves coas regatas individuais da categoría xuvenil onde os canoistas do Club As Torres Romaría Viquinga Kevin Longo e Pedro Torrado debutarán en competicións internacionais. Ademais poderanse ver as regatas da modalidade Short Race, na que participarán Tono Campos e Diego Romero en C1, así como Iván Alonso e Tania Álvarez no K1.

O venres será a quenda para Diego Piñeiro do E.P. Ciudad de Pontevedra, que tomará a saída ás 8.55 na carreira de C1 Sub 23, mentres que Joaquín Iglesias do Piragüismo Verducido farao pola tarde na proba de K1 Sub 23 ás 16.15 horas.

Das carreiras programadas para o sábado sobresae a presenza de Iván Alonso do Piragüismo Olívico en K1, Noa Conde do E.P. Ciudad de Pontevedra en C1, Tania Álvarez do Breogán en K1 e os canoistas Tono Campos do Breogán e Manuel Garrido do Kaiak Tudense. Ademais na categoría xuvenil estarán presentes os padeeiros do Piragüismo Veruducido David Pazos e Anxo García, ambos competirán na modalidade de K1.

Por último, o domingo competirán as embarcacións dobres nas que tomarán a saída Diego Miguéns xunto a Fernando Busto do As Torres, ademais de Tono Campos e Diego Romero.