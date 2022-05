O Bribón, líder en Sanxenxo tras o seu triunfo nas dúas primeiras regatas

O Bribón 500, liderando a regata InterRías en Sanxenxo © María Muíña O Stella, na regata InterRías en Sanxenxo © María Muíña Juan Carlos I seguindo a regata InterRías en Sanxenxo © María Muíña

O comezo do Bribón no Trofeo InterRías, a terceira proba da Copa España de vela, non puido ser mellor. Máis aló da presenza do rei emérito, que volveu a compartir competición coa tripulación do seu barco, o seu triunfo nas dúas regatas deste venres sitúaos líderes da competición.

Juan Carlos I, que se fixo ao mar na embarcación de apoio do Bribón, seguiu desde a distancia a evolución dos seus compañeiros, os actuais campións do mundo da clase 6mR.

Puntual, ás 15:00 horas, soaba o pistoletazo de saída da proba. Foi nun campo de regatas que, nesta ocasión, estableceuse fronte á illa de Ons.

A bordo do barco do armador José Cusí, foi Ross McDonald o encargado de levar a cana, xa que Pedro Campos seguiu a proba acompañado ao rei emérito.

Na categoría de clásicos, construídos antes de 1970, o Bribón 500 navegou de forma consistente gañando as dúas probas de hoxe, que se disputaron con vento estable do norte que foi de menos a máis durante toda a tarde.

Tras o Bribón, que asinou dous primeiros postos, situáronse o Caprice do CM Canido, do patrón Iñigo Echenique, que foi segundo e cuarto respectivamente; e o Titia de Mauricio Sánchez-Bela, do Náutico de Sanxenxo, que acabou as dúas regatas quinto e segundo.

Na división open, na que compiten os barcos deseñados e construídos despois de 1970, o primeiro líder é o Stella, tamén do Náutico de Sanxenxo, capitaneado por Violeta Álvarez, que gañou as dúas regatas.

Séguelle o barco suízo Momo de Dieter Schoen, que con dous cuartos postos é segundo; e o barco portugués Scoundrel One de John Harald Orneberg, terceiro cunha sétima e unha segunda praza nas dúas mangas disputadas este venres.

O programa de mañá sábado do Trofeo Viaxes InterRías inclúe dúas probas máis que comezarán na auga a partir das 13:00 horas.

O REI EMÉRITO, "FÍSICAMENTE MUY BEN"

Alejandro Abascal, primeiro ouro olímpico da vela española en Moscova 1980 e actualmente na tripulación do Bribón, detallou que o rei adelgazou na súa estancia en Abu Dabi, ata os 87 quilos, e viuno “físicamente muy ben”.

Este olímpico da vela española recoñeceu que botou de menos ao emérito estes dous anos, pois leva cinco competindo con el e "se hace querer y le hemos cogido mucho cariño".

O rei adoita darlles indicacións sobre as súas regatas e este venres terán un encontro con el para analizar como foi a regata e recibir indicacións do monarca.

"Nos hará comentarios porque es muy crítico con las cosas y, aunque nos ha salido todo bastante bien, seguro que nos pone alguna pega", asegurou.

De cara ao resto da fin de semana, conta con que embarcará con eles e sinala que "en el barco no le limita nada, puede navegar en su función de patrón" e estes anos botou de menos poder facelo, pois "todos sabemos que es su gran pasión".