O Team Farto consolídase no circuito UCI cun sexto posto na Vuelta a Andalucía

Antri Christoforou, do Team Farto © Team Farto

O Team Farto - BTC, único equipo UCI galego, consolídase en división europea tras unha brillante actuación durante as tres etapas da primeira Volta a Andalucía feminina da historia, na que o seu mellor corredora foi Antri Christoforou, acabou clasificada sexta na xeral final.

O conxunto pontevedrés aliñou un potente bloque coa intención de disputar a clasificación xeral da proba tras o bo resultado obtido no pasado Gran Premio de Chambéry, en Francia.

A ciclista Antri Christoforou ( Chipre) lideraba o bloque galego, con Ariadna Gutiérrez (México) como segunda espada nas montañas. Completaban a aliñación Marie- Soleil Blais, Lina Svarinska, Azulde Britz e a conquense Marta Rosillo, con Brais Dacal como director e outros tres membros de staff.

Na primeira etapa, o Farto- BTC foi o primeiro protagonista do día tras o ataque de Blais nos primeiros quilómetros de etapa. Escapouse xunto a Corinna Lechner ( Massi- Tactic) e disputaron a primeira meta volante do día.

No primeiro alto puntuable do día, Antri Christoforou pasou a primeira e mostrou as claras intencións competitivas do equipo de disputar todas as clasificacións secundarias a maiores da xeral. O traballo das súas compañeiras Svarinska e Britz foi clave para o desenlace final positivo para o equipo na etapa.

No final no alto do Porto de Areas, pronto se viu que Christoforou segue nun gran estado de forma, formando parte do grupo das mellores que se disputarían a vitoria de etapa. Antri puido puntuar no devandito porto e finalmente entrou en meta sexta, tras a vencedora do día Arlenis Sierra (Movistar Team).

A segunda etapa levou a cabo entre Málaga e Mijas nun duro percorrido con dous altos puntuables: o Alto da Mesa e o Porto da Mar. Christoforou seguiu sumando puntos para a clasificación da montaña, liderada por Mavi García ( UAE).

Antes da última ascensión, Ariadna Gutiérrez, Marie- Soleil Blais e Christoforou formaban parte do reducido grupo cabecero. "O ataque de Ari axudou a Antri a estar tranquila por detrás e facer que fosen os equipos rivais os que tivesen que gastar enerxía en controlar a carreira", afirmaba Dacal.

Finalmente Ariadna foi cazada polo grupo das mellores e Antri conseguiu facer unha boa subida ao Porto da Mar, entrando en meta en novena posición na etapa, sexta na xeral e segunda na clasificación da montaña a tan só un punto de Mavi García.

A etapa decisiva foi a última, levada a cabo entre Fuengirola e Castellar de la Frontera (Cádiz). Unha durísima etapa de 140 km que debido ao accidente dun camión en Marbella viuse recortada ata quedar finalmente en só 80 quilómetros.

En devanditos 80 quilómetros atopábanse as dúas ascensións do día: o Puerto de la Cruz e o de Hacho de Gaucín, de segunda e primeira categoría respectivamente. Con todas as clasificacións por decidir, o Team Farto - BTC saíu ao ataque desde o km cero.

Christoforou atacou a principios da primeira ascensión pero o equipo World Tour UAE non lle permitiu escaparse, xa que tiñan interese en gañar a clasificación da montaña. O traballo das UAE fixo que Dacal parase a Christoforou pola radio para focalizarse en loitar por un bo resultado da etapa.

"Ao ver que non iamos ter opcións reais na montaña, decidimos dalo todo por un bo resultado na etapa", continúa Dacal. " Antri levaba boas pernas e queriamos loitar por algo bonito hoxe", engadiu.

A ciclista Antri declarou que "tentamos a escapada temperá porque viamos que Movistar e outros equipos estaban a tentar irse, pero pronto se viu que UAE non ía ceder no seu empeño de gañar a montaña, así que tivemos que adaptar o plan".

Antri puido finalmente coroar nun selecto grupo de dez ciclistas na cabeza de carreira que incluía a García ( UAE), Sierra (Movistar, líder da xeral), Bauernfeind ( Canyon- Sram Generation) ou Erić (Movistar, gañadora da etapa). No sprint de Castellar, Antri finalizou quinta e asegurou o seu bo posto na xeral.