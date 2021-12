O Arosa pon en marcha a campaña de socios da segunda volta

O Arosa presentou este martes a campaña de socios para a segunda volta da competición baixo o lema "Arosízate". Na web oficial e nas oficinas do club están xa á venda os carnés de abonados para a segunda parte do campionato no que o cadro arlequinado disputará dez encontros como local.

Os prezos son os seguintes: 50 euros en Tribuna, 40 euros en Preferencia e Fondos, 30 euros. Ademais haberá descontos para xubilados e menores de 30 anos.

"Imos facilitarlle a xente que queira acompañarnos neste ano histórico unha nova oportunidade de facerse socio para os partidos que quedan", dixo o presidente Manolo Abalo.

"O obxectivo desta campaña é que o socio poida enganchar a un novo socio, se algún quedou atrasado e aínda non fixo a carta aos Reyes pode pedir o seu abono do Arosa", explicou o director xeral, Rodrigo Lojo.

Como incentivo, o club sorteará camisetas do primeiro equipo entre os novos socios. Ata a data, o Arosa conta con 1.300 abonados e a asistencia media ao estadio da Lomba rolda os 1.100 afeccionados por partido.