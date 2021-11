Reaccións á designación de Pontevedra como sede das Series Mundiais de tríatlon: "Os soños fanse realidade"

A designación de Pontevedra como sede da Gran Final das Series Mundiais de Tríatlon en 2023 foi acollida con emoción polos afeccionados deste deporte pero tamén por responsables da organización e polas figuras locais e nacionais do tríatlon.

"Unha utopía, cando no 2008 iniciouse a aventura, feita realidade no 2021", sinalaba a través da súa conta de twitter o responsable do Servizo Municipal de Deportes, Jaime Agulló.

Una utopía, cuando en el 2008 se inició la aventura, hecha realidad en el 2021 #pontevedra #triathon https://t.co/DavxHabXPn — Jaime Agulló Sueiro (@agullocanosa) November 18, 2021

Tamén dous campións mundiais como Javier Gómez Noya e Pablo Dapena celebraban a nova, recoñecendo o primeiro que "Pontevedra demostrou ser máis que merecedora de albergar esa Gran Final" e sinalando o segundo que "os soños fanse realidade".

Enhorabuena a todos los que trabajasteis duro por conseguirlo. Pontevedra ha demostrado ser más que merecedora de albergar esa Gran Final https://t.co/DZgHR3jjv3 — Javi Gomez Noya (@Jgomeznoya) November 18, 2021

Los sueños se hacen realidad https://t.co/HmFI9bUMS8 — Pablo Dapena Gonzalez (@pablitopiny) November 18, 2021

Pola súa banda Susana Rodríguez, medallista paralímpica en Tokyo e viguesa de nacemento eloxia á Boa Vila por ser "pequena de tamaño comparada con outras sedes, pero que cidade tan grande".

Pontevedra será sede en 2023 del Campeonato del Mundo de Triatlón. Gran final élite, sub23 y paratri… Pequeña de tamaño comparada con otras sedes, pero que ciudad tan grande! Enhorabuena @TRIATLONSP @worldtriathlon pic.twitter.com/ezTyweVZYa — Susana Rguez. Gacio (@SuRGAcio) November 18, 2021

Son só algunhas das mostras que asolagaron as redes sociais en relación a unha noticia moi esperada e que supoñerá organizar en Pontevedra o gran evento anual do tríatlon mundial con repercusión nos cinco continentes. Todo un reto para o que a cidade preparouse a conciencia ao longo dos últimos anos.