O Pavillón Municipal transfórmase nun enorme tatami de taekwondo

O Club Mace Sport organiza o XXIII Campionato Internacional de Taekwondo Cidade de Pontevedra © Cristina Saiz

A vixésimo terceira edición do Campionato Internacional de Taekwondo Cidade de Pontevedra xa se está celebrando no Pavillón Municipal dos Deportes. Desde primeira hora da mañá, os deportistas de categoría alevín, precadete e júnior exhiben as súas habilidades na disputa do título destas categorías na modalidade de combate.

Este campionato é o primeiro gran evento deste deporte que acolle a cidade do Lérez desde o estalido da pandemia. Organizado polo Club Mace Sport, durante toda a fin de semana pasarán polos tapices instalados sobre a cancha do Municipal máis dun milleiro de loitadores.

Nesta xornada inaugural decídense os gañadores da modalidade de combate das categorías alevín, precadete e júnior. Mentres que o domingo tomarán a substitución os taekwondistas de categoría, cadete, sénior e máster. A actividade continuará o luns coa celebración de dúas das modalidades máis vistosas deste deporte: as de técnica e freestyle.