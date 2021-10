Tono Campos e Diego Romero revalidan o título de campións do mundo e as 'Tanias' fanse coa prata

Diego Romero y Tono Campos, oro en Rumanía © Federación Española de Piragüismo Diego Romero y Tono Campos, oro en Rumanía © Federación Española de Piragüismo

Segunda medalla para os pontevedreses no mundial de modalidade de maratón que se está celebrando na cidade romanesa de Bascov. Tras a prata lograda por Jaime Duro o pasado venres, chegou a quenda da dupla formada por Tono Campos e Jaime Duro, grandes favoritos da proba, que revalidaron o seu título de campións do mundo no C2.

Dous anos despois do ouro conseguido en China, Campos e Romero volvérono a facer. O C2 español mantívose desde o inicio de carreira no grupo dianteiro xunto a húngaros e polacos, establecendo o ritmo de carreira e aguantando durante os 26 quilómetros dos que constaba a proba.

Descolgouse Hungría, deixando aos grovenses man a man cos polacos, que tampouco foron capaces de aguantar a intensidade no sprint final. Finalmente, a dupla galega cruzou a liña de meta nun tempo de 01:56:34.95, superando aos polacos, Zuchora e Burgiel en 00:00:09.73. Os húngaros Lover e Horvath completaron o podio co seu terceiro posto.

Dúas horas despois do ouro logrado por Campos e Romero chegou a quenda das 'Tanias'. Tania Álvarez do Breogán do Grove e Tania Fernández do Kayak Tudense sumaron este domingo a súa terceira medalla consecutiva nun campionato do mundo.

Tras o bronce en Portugal 2018 e a prata en China 2019, a dupla galega fíxose con outra prata (01:55:12.59), superando ás surafricanas Jenna Ward e Saskia Hockly (01:55:21.68). Primeiras foron as húngaras Emese Kohalmi e Eszter Rendessy (01:55:07:33).

Doutra banda, a outra parella galega formada por Óscar Graña e Jose Sánchez finalizaron en quinta posición, a mesma que Miguel Fernández e Julián Becerro no K2.

As boas noticias para o piragüismo galego tamén chegaron o sábado, novamente da man do tudense Iván Alonso, que se volveu a colgar unha medalla mundialista, esta vez de prata no K1.

Pola súa banda, Campos deu todo no C1, pero non tivo o seu mellor día e finalizou sexto, por diante do outro representante español, Fernando Busto, mentres que a pontevedresa Jenifer Casal, fíxose coa quinta praza no C1, mesmo resultado que na proba curta do xoves.