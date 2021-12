Máis de 400 padexeiros competiron no VII Trofeo Internacional Rías Baixas en Verducido

VII Trofeo Internacional Rías Baixas en Verducido © Cristina Saiz

O encoro do Pontillón do Castro, en Verducido, acolleu este sábado a VII edición Trofeo Internacional Rías Baixas. A competición, organizada pola Federación Galega de Piragüismo é a última proba relevante do ano e está incluída no calendario oficial da Federación Internacional (ICF).

Da mesma forma que na anterior edición, o Trofeo Rías Baixas celebrouse en formato de medio maratón e con saídas graduadas. En total participaron 438 padexeiros pertencentes a 32 clubs, que se repartiron entre as categorías cadete, júnior, máster, sub-23 e sénior. Todas elas tanto masculinas como femininas.

A xornada comezou ás 9:30 horas cos deportistas máis novos, que tiveron que dar tres voltas ao encoro con dous porteos, o que supuxo un total de 7,5 quilómetros. En K-1 gañaron Antón Dourado (CP Illa de Arousa) e Natalia Moreira (EP Ciudad de Pontevedra), mentres que en C-1, foron Martín Expósito ( EP Ciudad de Pontevedra) e Lara Remigio (Breogán do Grove).

Acto seguido chegou a quenda dos júnior e máster e os seus catro voltas e tres porteos. Os primeiros en percorrer os 10 quilómetros da proba K-1 foron, en categoría xuvenil, David Pazos (CP Verducido- Pontillón) e Antía Landeira (Club Naval de Pontevedra). Antonio Polo (Piragüismo As Pontes) e María Rodríguez (Ría de Aldán) fixeron o propio na máster.

Pola súa banda, en xuvenil C-1 colgáronse en ouro Pedro Torrado ( As Torres-Romaría Vikinga) e Valeria Oliveira (Piragüismo Poio) e, en máster, David García (Kaiak Vigo).

O broche de ouro ao Trofeo puxérono os sub-23 e os sénior con 12,5 quilómetros por diante.

En sénior, o actual subcampión do mundo de maratón Iván Alonso Lage (Club Piragüismo Olívico), reivindicou o seu papel de favorito e subiuse ao primeiro caixón do podio ao ser o máis rápido en K-1. A mellor en mulleres foi Raquel Rodríguez (Cofradía Pescadores Portonovo).

O mundialista en Romanía, Fernando Busto ( As Torres-Romaría Vikinga), chegou en primeira posición en C-1 masculina. Na feminina, as internacinoales Jenifer Casal ( EP Ciudad de Pontevedra) e Carla Sieiro (Club Escola Piragüismo Poio-Conservas Pescamar) enfrontáronse nun man a man que se decidiu a favor da pontevedresa.

Finalmente, os gañadores nas categorías K-1 e C-1 Sub-23 foron Roi Carles (CP Verducido- Pontillón) e Lucía Valiña (Club Kaiak Tudense), e Jaime Duro ( EP Ciudad de Pontevedra) e Iria Romero (Club Náutico Pontecesures).

Aínda que a edición do Trofeo Internacional Rías Baixas estivo marcado polas medidas sanitarias, o espectáculo para despedir este ano repleto de éxitos estivo garantido.