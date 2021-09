Pais e nais condenados, polo momento, a ver os partidos dos seus fillos desde a rúa

O inicio da tempada deportiva nas competicións de base, especialmente no fútbol polo número xogadores federados e equipos implicados, está a deixar unha imaxe tremendamente rechamante, a de pais e nais apiñados no exterior das instalacións municipais para tentar seguir o partido dos seus fillos.

O motivo é que, polo de agora, o Concello de Pontevedra non permite a entrada de público aos partidos de base que se disputan nas súas instalacións.

Esta negativa baséase no cumprimento da normativa e protocolo de prevención contra a covid aprobado no seu momento, e que establece que despois de cada encontro, no caso de contar con público, deben desinfectarse as instalacións antes do seguinte partido.

Para cumprir esta medida de maneira estrita sería necesario por tanto reducir o número de encontros fixados, algo problemático en instalacións cunha importante saturación como son por exemplo os campos da Xunqueira. Outros, aínda que con menos uso, vense prexudicados por esta circunstancia ao non contar co persoal necesario ou para evitar agravios comparativos.

Ante esta disxuntiva, fontes municipais defenden a opción de poder celebrar os partidos de todos os equipos antes que ter que recortar horarios. Iso si, recoñecen que a situación non é a idónea e esperan poder poñerlle solución nun curto período de tempo.

Mentres iso non sucede as queixas entre pais e nais son diarias, sobre todo porque se trata dunha imaxe que non se está a ver en competicións deportivas celebradas en concellos veciños ou en campos que non son de titularidade municipal. Ademais, entenden que as aglomeracións que se producen nalgúns momentos nos exteriores das instalacións poden supoñer un maior problema que repartir o público polas bancadas.