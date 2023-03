O PP pide que se permita o acceso aos pais aos adestramentos dos seus fillos nas canchas da Xunqueira

O concelleiro do Partido Popular de Pontevedra, Guille Juncal, solicitou que se permita o acceso aos pais ás instalacións deportivas Manolo Barreiro para seguir os adestramentos dos seus fillos nas canchas da Xunqueira.

Nas instalacións da Xunqueira aínda rexe a norma que non permite o acceso aos acompañantes, unha situación que é, para Juncal, "un agravio comparativo entre os clubs que adestran nestas instalacións e os que o fan noutras distintas, onde esta prohibición non opera".

O PP entende que esta medida "non ten base legal algunha" debido a que "parte dunha decisión arbitraria da Concellería de Deportes e que non se viu materializada en ordenanza, decreto ou bando algún".

O grupo municipal do PP demanda explicacións por parte do concelleiro de Deportes, Tino Fernández, "sobre o porqué desta prohibición e, igualmente, sobre os motivos que lle levan a aplicar a devandita prohibición só nunha instalación e non en todas elas".

Finalmente o PP reclama ao Concello de Pontevedra que "reverta esta prohibición arbitraria e inxusta".