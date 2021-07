Anna Escribano regresa ao Poio Pescamar

O Poio Pescamar confirmou ao que é a súa cuarta fichaxe para a próxima tempada, unha cara coñecida da afección vermella.

A futbolista en cuestión é Anna Escribano, que desta forma vivirá a súa segunda etapa no cadro conserveiro tras defender o último ano a camiseta do Viaxes Amarelle.

A xoven ala-peche catalá chegou a Poio no verán de 2019 procedente do Palau barcelonés, pero tras un ano marcado pola irrupción da pandemia buscou máis minutos no Amarelle. Agora, tras a perda de categoría do cadro coruñés, volveu a facer as maletas para recalar na Seca.

"Únese ao novo proxecto conserveiro ilusionada e con ganas de demostrar a calidade que ten", recoñece o Poio Pescamar.

Con Escribano o plantel dirixido por Manu Cossío conta xa con nove pezas confirmadas coas renovacións de Caridad, Irene, Dani Sousa, Luci e Ana Rivera e as fichaxes de Lucía Paz, Jane Marques e Martita.