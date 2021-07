Marta López-Pardo 'Martita' convértese na segunda fichaxe do Poio Pescamar

Martita (9) nun partido co Viaxes Amarelle na Seca © PontevedraViva

O Poio Pescamar fíxose cos servizos dun das xogadoras de maior proxección do panorama nacional.

Trátase de Marta López-Pardo, peche coruñesa coñecida futbolisticamente como 'Martita' e que se converte na segunda fichaxe do proxecto conserveiro para a próxima tempada.

Martita, internacional en categorías inferiores e xa pre-citada nunha ocasión coa Absoluta, procede do Viaxes Amarelle de Primeira División.

Na última campaña sufriu unha grave lesión de xeonllo que lle obrigou a pasar polo quirófano en xaneiro, pero chegará á pretempada do Poio Pescamar co alta debaixo do brazo e con ganas de demostrar a súa completa recuperación.

A xoven xogadora coruñesa é a sétima peza confirmada para o Poio Pescamar 21-22, tras as renovacións Caridad, Irene, Dani Sousa, Luci e Ana Rivera e a fichaxe da gardameta Lucía Paz.