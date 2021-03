Aprazada ao 28 de marzo a última xornada da Segunda B no grupo 1-A

A última xornada da primeira fase da liga, no que respecta ao grupo 1-A de a Segunda División B na que milita o Pontevedra, foi finalmente aprazada unha semana, segundo confirmou a última hora da tarde a Real Federación Española de Fútbol mediante unha circular dirixida aos clubs.

Esta decisión vén derivada do gromo de covid que afectou nas últimas semanas o Racing de Ferrol, e que lle fixo aprazar os seus dous últimos encontros.

Desta forma o Guijuelo-Pontevedra co que os granates pecharán a primeira parte da tempada non se disputará tal e como estaba previsto o domingo 21 de marzo, senón o domingo 28 nunha xornada que terá horario unificado ás 12.00 horas.

"O feito de que se poida disputar a última xornada do grupo a fin de semana próxima sen que se xogaron os dous encontros aprazados por causas de forza maior derivadas do COVID-19 pode propiciar que algúns equipos poidan dispoñer de certa vantaxe competicional respecto do resto que se atopan na disputa por acceder a unha ou outra fase", xustifica na súa resolución a xuíza de Competición.

O primeiro deses encontros suspendidos no seu momento, entre Coruxo e Racing de Ferrol, xa ten data de celebración, o mércores día 17, mentres que o segundo entre Racing de Ferrol e Guijuelo quedaría para o 21 de marzo, data na que os de Salamanca debían medirse precisamente ao Pontevedra.