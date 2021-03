O fútbol profesional, un chanzo máis lonxe para o Pontevedra

Non por esperado deixa de ser unha decepción. A vitoria do Racing de Ferrol este domingo fronte ao Guijuelo, en partido aprazado, certificou o que xa case parecía un feito, o descenso na práctica do Pontevedra Club de Fútbol.

Os granates fiaban as súas poucas ocpiones de seguir na pelexa pola Primeira RFEF, que será a próxima campaña a terceira categoría nacional, a un tropezo dos ferroláns antes da última xornada de liga. Ao non suceder, non existe xa forma matemática de alcanzar o sexto posto ao termo da primeira fase da liga, quedando abocados ao grupo pola permanencia.

Con todo é unha permanencia relativa, xa que conseguir continuar na Segunda B (Segunda RFEF) supón de facto un descenso ao pasar a estar o fútbol profesional un banzo máis lonxe. Agora o que estará en xogo é evitar unha catástrofe absoluta, caer a unha Terceira División que pasará a ser a quinta categoría do balompé nacional, e nunca o Pontevedra en toda a súa historia estivo tan abaixo no escalafón.

Todo un pau para os pontevedreses, que aspiraban a todo esta campaña e que, por diversas circunstancias, quedaron polo camiño chegando sen opcións á última xornada. Tempo haberá de analizar con detalle todo o sucedido, porque agora non queda máis remedio que seguir competindo sen baixar os brazos para asegurar polo menos a súa praza na Segunda RFEF. Luisito ten traballo por diante.

Polo de súpeto os granates deben vencer o Guijuelo o vindeiro domingo 28 (12.00 horas) para chegar co maior colchón de puntos posibles á segunda fase, onde xa sabe que rivais espéranlle ao concluír a competición no Subgrupo 1-B. Todos eles serán equipos asturianos, xunto aos que proceden do Subgrupo 1-A.

Agora mesmo o Pontevedra, con 21 puntos, sería o conxunto con maior puntuación empatado co Oviedo B. Ambos os doous ocuparían as dúas únicas prazas que aseguran a permanencia. Polo terceiro posto (descende o terceiro clasificado con peor puntuación de todos os grupos) pelexarían Coruxo e Lealtad con 20 puntos. Tras eles estaría o Salamanca CF UDS con 18 puntos, Sporting B con 16, Covadonga con 14 e o Guijuelo con 9.

Por diante, ademais da cita de Guijuelo, restarán 8 xornadas, de ida e volta cos equipos asturianos, para dilucidar a clasificación definitiva. Un sprint final con sabor amargo para unha tempada que estaba marcada en vermello como decisiva e que deixa unha certeza, fallouse no peor momento posible.