Álvaro Cortés: "Estou encantado en Pontevedra, véxome aquí moitos anos"

Álvaro Cortés, porteiro do Pontevedra, no partido de Copa do Rei contra o Cádiz © Mónica Patxot

Non tivera tempo de debutar coa camiseta do Pontevedra en partido oficial, pero tan pronto como puido enfundarse as luvas, Álvaro Cortés xustificou a golpe de paradóns o seu desembarco en Pasarón. "Estou moi contento co meu e co traballo dos meus compañeiros. Os partidos déronse ben e espero seguir na mesma liña. Unha pena o sabor agridoce do partido contra o Cádiz", admite o prometedor gardameta granate.

"O posto do porteiro é especial, xa se sabe. Eu estou moi contento e alégrome moitísimo polo grupo xogue ou non", asume con honestidade, humildade e compañeirismo Cortés a súa situación de suplente.

As súas actuacións na primeira rolda da Copa do Rey contra o Cartaxena xa motivaron os eloxios da inchada, pero o seu voo sen motor para despexar o cabezazo do cadista Garrido e o man a man salvado na prórroga diante do Choco Lozano permitiron ao Pontevedra manter a esperanza de dar a machada ata os minutos finais.

"Puiden velo claro a pesar de que había moita xente", explica o madrileño como sacou da escuadra o cabezazo de Garrido na primeta metade do duelo contra o Cádiz. "Estou contento porque iso deu aire fresco ao equipo, que son os que corren", destacou.

Con todo, considera máis complicada o seu interención no tempo extraordinario. "Foi máis difícil a do Choco porque estaba só, moi preto e nese momento que se che pode nublar a vista, pero conseguín aguantar", relata orgulloso.

Menos satisfeito mostrouse co desenlace da quenda de penaltis. E iso que estivo preto de deter dous lanzamentos. "Non son unha lotería ao 100 %. Pero si que é verdade que ao non poder adiantarnos nin un pouquiño e gañarlle espazo ao lanzador estamos en desvantaxe", quéixase Álvaro.

O prometedor gardameta que abandonou o San Sebastián de los Reyes, onde se gañou a titularidade, para competir polo arco de Pasarón está "encantado" na súa nova cidade. "Era a primeira vez que saía de Madrid, nunca estivera en Galicia e encántame e tamén estou encantado en Pontevedra", sostén Cortés ansioso por descubrir, xa lle contaron, como é a Boa Vila e Pasarón sen as restricións da pandemia. "Xa me dixeron que o Fondo Norte non é nin a metade do que vin ata o de agora", sinala.

A eliminación da Copa do Rey relega de novo ao banco a Cortés. Pero o xogador non ten présa por volver ao once e céntrase unicamente en traballar e mellorar para poder converterse no dono da portería de Pasarón. "Estou moi contento en Pontevedra e véxome aquí moitos anos", sostén.

Mentres tanto, a convivencia con Mario Fernández é inmellorable. "É un compañeiro excelente, levámonos moi ben, de feito hoxe comido con el. É un porteiro con moita experiencia, xogou en Primeira División, e aprendo moito del", recoñece un humilde Cortés que en pouco máis de 200 minutos gañouse o agarimo e respecto da súa inchada.

Non só a afección e os seus compañeiros son conscientes do alto nivel do gardameta, tamén Jesús Ramos quixo destacar o traballo realizado por Álvaro Cortés desde antes da súa chegada a Pasarón. "Álvaro xa foi capaz de quitarlle o posto no Sanse a un porteiro veterano e de facer grandes actuacións", destacou o adestrador do Pontevedra.

Á marxe do seu indiscutible talento como porteiro, "é moi boa persoa, moi trabajor e está moi ben preparado", continuou Ramos para congratularse polo bo nivel da portería granate. "Temos dous porteiros moi bos, ademais de Dadín que tamén traballa moi ben e é moi bo. A portería está moi ben gardada", rematou.