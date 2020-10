Retomar as subidas á Escusa e a Ponte Caldelas no 2021, obxectivo da escudería organizadora

Subida a Ponte Caldelas © Diego Torrado Vixésima edición da Subida á Escusa de Poio © Cristina Saiz

As alarmas dos afeccionados ao automobilismo acendéronse este mércores ao comprobar que no calendario provisional publicado pola Federación Galega de Automobilismo non figuraban dúas das probas con máis seguidores da comarca, as subidas á Escusa e a Ponte Caldelas, pertencentes ao campionato galego de rally de montaña.

A pandemia obrigou, como noutros moitos deportes, a suspender estas competicións, pero a intención dos organizadores é recuperar o evento para o 2021 sempre que a situación sanitaria permítao. "O noso obxectivo é volver organizar as dúas probas no 2021 como sempre", confesa a presidenta da escuadra Buxa Motor Poio, Noemi Blas, estrañada ao non ver as súas probas na listaxe da federación.

"No correo que enviamos á federación para informar da suspensión das probas deste ano pola pandemia xa solicitabamos a reserva de datas para o seguinte ano", asegura a dirixente.

Este sábado, as escuderías están citadas a participar na asamble da Federación Galega de Automobilismo para planificar o calendario do próximo ano e no equipo de Poio confían en regresar da reunión coas datas confirmadas. A de Ponte Caldelas, o 7 e 8 de agosto; a da Escusa, o 18 e 19 de setembro.

Doutra banda, no precalendario da federación si que aparecen fixadas a XXIII edición da Subida Cidade de Pontevedra, agora recolocada en Almofrei, os días 17 e 18 de xullo; así como a segunda edición da Subida a Marín para a fin de semana do 15-16 de maio. Ambas as enmarcadas no Campionato Galego de Montaña.