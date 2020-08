A Federación Galega prevé retomar o fútbol rexional en outubro

A incerteza provocada pola pandemia da Covid-19 que pesa sobre o inicio da próxima tempada de todas as categorías do fútbol rexional está a xerar dúbidas no seo de todos os clubs e provocando constantes chamadas á Federación Galega para conseguir respostas.

As competicións da tempada 2020-2021 están supeditadas á evolución da pandemia. É a resposta do ente que preside Rafael Louzán.

Con todo, desde as oficinas da Futgal traballan "arreo" na confección dos grupos de todas as categorías e tamén dos calendarios de competición. "Adiantamos que o obxectivo de partida é comezar as ligas de ámbito autonómico en outubro sempre e cando o permitan as autoridades sanitarias", apuntan nun comunicado publicado este martes 4 de agosto.

Por ter un maior número de equipos, a primeira liga en comezar será a de Preferente. Farao, se as circunstancias sanitarias permíteno, a primeira fin de semana de outubro.

Nas próximas datas, representantes da RFGF reuniranse de forma telemática con membros de todos os clubs de Galicia para informar dos plans competicionales. En principio, todas as categorías dividiranse en subgrupos atendendo a criterios xeográficos. Unha decisión que permitirá aforrar aos clubs en desprazamentos e unha redución de xornadas no calendario.

Comunican tamén que non será ata finais de agosto cando se abra o priceso de tramitación de licenzas para as categorías de ámbito autonómico.

Neste sentido, lembran que polo momento a Xunta mantén prohibida a práctica de deporte con contacto físico. Por iso, actualmente, é inviable a celebración de partidos, pero si que están permitidos os adestramentos cumprindo os protocolos de seguridade e sen contacto entre xogadores.

En referencia ás categorías de ámbito nacional, sinalan desde a federación galega que a RFEF xa fixo oficiais as datas de inicio das competicións de fútbol sala e na sede da Coruña están á espera de noticias respecto diso das demais competicións.

A composición dos grupos de Segunda División B e o sistema de competición nunha tempada de transición para a reestruturación da categoría é un dos aspectos que máis preocupa aos equipos galegos.