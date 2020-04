Propoñen crear unha Segunda B PRO na que competiría o Pontevedra a próxima tempada

A suspensión das competicións deportivas pola alerta sanitaria do coronavirus trae de cabeza a todo o fútbol español. Asumido que, salvo Primeira e Segunda, a liga non se retomará no resto de categorías, moitos empezaron a pensar que pasará a próxima tempada.

E aí xorde unha nova proposta que asinan, segundo avanzou a Cadena SER, unha trintena de equipos de Segunda B. Nunha carta que enviaron ao presidente da Federación Española de Fútbol, Luís Rubiales, propoñen crear unha nova categoría: a Segunda B PRO.

Esta nova competición estaría situada entre Segunda A e Segunda B, que con esta reestruturación deixaría de ser a categoría de bronce.

Dividiríase en dous grupos de vinte equipos cada un, norte e sur, e estará formado polos catro equipos que descendan de Segunda A e os dez primeiros dos catro grupos da actual Segunda B, excepto os que ascendan no playoff exprés proposto pola Federación.

Os campións de cada grupo ascenderían directamente a Segunda e os segundos e terceiros clasificados xogarían un play-off de ascenso en partido de ida e volta. Pola súa banda, os catro últimos de cada grupo descenderían á Segunda B.

Outra novidade da competición é que os 23 xogadores que, como máximo, debe ter cada equipo deberán ser todos profesionais, ter contrato de traballo e cotizar a xornada completa na Seguridade Social. Os equipos deberán ter, polo menos, catro fichas sub-23.

O Pontevedra, noveno cando se suspendeu a competición, formaría parte, de aprobarse esta nova categoría, da Segunda B PRO. O Coruxo sería o outro representante galego.

Estarían, ademais, o At. Baleares, Ibiza. At. Madrid B, Peña Deportiva, Logroñés, Cultural Leonesa, Ath. Bilbao B, Valladolid B, Castellón, Barcelona B, Sabadell, Cornellá, Cartagena, Marbella, Badajoz e Yeclano, aínda que catro deles ascenderán a Segunda A e serán substituídos polos descendidos da categoría de prata.

A competición completaríase con Rayo Majadahonda, Castilla, Inter de Madrid, Langreo, Real Sociedad B, Amorebieta, Osasuna B, Burgos, Guijuelo, Haro, Lleida, Villarreal B, Olot, Espanyol B, Andorra, La Nucia, Córdoba, San Fernando, Linense, Real Murcia, Sevilla B e UCAM Murcia.

Os impulsores desta idea consideran que a Segunda B PRO lograría crear unha competición "plenamente profesionalizada, atractiva e competitiva", que atraia o interese das televisións e patrocinadores e xere, por tanto, maiores ingresos.

Entenden que a Segunda B de ata 100 equipos que propón a Federación para os próximos anos sería nefasta para os clubs desde o punto de vista económico e que esta nova categoría serviría, ademais, amortecer o salto de Segunda B ao futbol profesional.

Pola súa banda, a Segunda B -que na práctica pasaría a ser a Terceira- seguiría formada por catro grupos de 20 equipos distribuídos por proximidade territorial. Serían os 40 clubs situados nos posto do 11 ao 20 da actual clasificación e outros 40 que ascenderían dos diferentes grupos terceira división.

Para subir á Segunda B PRO, ascendería directamente o campión de cada grupo e as catro prazas de ascenso restante dilucidaríanse mediante play-off nos que participarían os clasificados en segunda, terceira e cuarta posición. Descenderían os catro últimos de cada grupo e o perdedor do play-out entre os equipos que queden na praza 16.