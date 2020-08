Adighibe márchase cedido e Adrián Cruz renova

O Pontevedra Club de Fútbol anunciou a marcha do nixeriano Uzochukwu Ogumka 'Adighibe'.

O dianteiro centro, de 24 anos e dianteiro centro, sae libre e o Pontevedra CF se reserva a opción de recuperar ao xogador durante dous anos.

Segundo trasladan desde o club granate, Adighibe necesita minutos de xogo por ser un mozo novo, e con Charles e Rufo na dianteira resultaría complicada a súa titularidade. Tamén apuntan que foi fácil o acordo polo interese de ambas as partes.

Unha vez comunicada a súa saída Adighibe publicou na súa conta de Twitter unha mensaxe dirixida ao Pontevedra CF: "con un corazón agradecido digo GRACIAS" e engade "¡Muchísimas gracias a todos los fanáticos y a toda la gente de Pontevedra! Es hora de seguir soñando y trabajar para poder estar donde te mereces. Dios los bendiga a todos".

Adighibe vaise para o Talavera onde se reencontrará co excapitán granate Edu. O dianteiro nigeriano chegara ao Pontevedra logo de alcanzar un acordo co Unión Adarve para a rescisión do seu contrato.

Desde o club despedíronse publicamente cun "Hasta pronto pantera. Deseamos que todo salga bien" e tamén apuntan que "tu bondad y honestidad merecen la mayor de las suertes".

RENOVACIÓN DE ADRIÁN CRUZ

O Pontevedra CF tamén comunicou a renovación do moañés Adrián Cruz. O centrocampista tiña contrato en vigor.