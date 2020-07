Acondicionan as pistas de petanca e chave do Centro Sur de Campolongo

As pistas de petanca e chave do Centro Sur, no barrio de Campolongo, están a punto despois da intervención realizada polas concellerías de Deportes e de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural.

A actuación consistiu no desbroce e limpeza das zonas exteriores das pistas, o lixado da madeira existente nos campos e a aplicación dunha man de lasur, o escarificado das zonas de xogos e a retirada das raíces e maleza existentes nas mesmas.

Tamén se efectuou un aporte de xabre e o compactado e nivelado dos campos, así como un tratamento antiherbas para atrasar a súa reaparición.

As concellerías dirixidas por Tino Fernández e Iván Puentes seguen avanzando nas actuacións de acondicionamento naquelas pistas de petanca que así o precisen, de xeito que poidan estar en boas condicións de uso cando se rematen de elaborar os correspondentes protocolos e se reabran ao público tódalas instalacións deportivas.

Esta intervención ten un orzamento global de 4.707,51 euros e forma parte dun paquete de obras que tamén incluíu o arranxo e mellora dos campos de petanca e chave da parroquia de Santo André de Xeve e que acometeu a empresa especializada en construcións, rehabilitacións e obras Garocaprim SL.