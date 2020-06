Celia Cerviño volverá en xullo ás pistas máis forte ca nunca

Celia Cerviño durante adestramento nas instalacións do Club de Tenis de Pontevedra © Mónica Patxot Celia Cerviño durante adestramento nas instalacións do Club de Tenis de Pontevedra © Mónica Patxot

O 2020 ía ser o ano do despegamento da prometedora tenista pontevedresa Celia Cerviño. Esa clara liña ascendente cortouna de forma abrupta a pandemia do coronavirus. A xoven tenista pasou todo o confinamento preparándose mental e fisicamente para o regreso. O de xullo preséntase como o mes da volta ás pistas despois de cinco meses sen competir e Celia Cerviño chegará máis forte que nunca.

"Teño moitas ganas de ver os froitos de todo o traballo que estivemos facendo. Atópome mellor que antes da corentena tanto física como mentalmente. Tivemos máis tempo para dedicarlle a cousas que durante o calendario de competición non podiamos, fomos máis ao detalle. Iso faime ter máis ganas de volver competir. Non sei como están os outros xogadores, non os vin. Podo falar do meu xogo de antes e o de agora e se que estou moito mellor", asegura a deportista durante un descanso das duras sesións de adestramento ás que leva sometendo desde o 11 de maio.

"Antes tiña ganas de volver a unha pista", lembra como pasou as semanas de confinamento. "Agora de competir", afirma con ambición.

O 6 de xullo é a data que está marcada en vermello no seu calendario. A partir dese día (en xullo renóvase o calendario nacional), inicia un tour por España para coller ritmo competitivo á espera da reapertura do calendario internacional. "Quero centrarme no WTA e ITF", sostén a tenista sen renunciar á vitoria en ningún partido. "Sempre que vou a un torneo, vou gañar", sentenza.

Mentres tanto agarda cunha mestura de impaciencia e incerteza a volta aos torneos. "É moito tempo sen competir e a competicion non é só fisico, tamén é mental", que segue convencida, desde o posto 848 do ranking WTA, de que o 2020 vai ser o seu ano.