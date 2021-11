Primeiro título individual do ano para Celia Cerviño, campioa do W15 de Castelló

Importante triunfo para Celia Cerviño a fin de semana no W15 Club Tenis de Castelló.

A tenista pontevedresa alzouse na costa levantina co seu primeiro título individual do ano no circuíto internacional ITF despois dun torneo no competiu a gran nivel.

Cerviño non cedeu nin un só set no seu camiño á final, superando á búlgara Hanna Vinahradava (6-4 e 6-3), á española Paula Arias Manjón (6-1 e 6-3) e á maltesa Helene Pellicano (6-0 e 6-4).

En canto ao partido polo título, Celia tivo que remontar contra a arxentina Lucía Peyre nun duelo moi competido que finalizou na morte súbita (5-7, 6-1 e 7-6).

Este título chega tras marcar a pontevedresa a súa mellor posición histórica en ranking WTA o pasado 1 de novembro, momento no que ocupaba o posto 588 da clasificación cunha subida de máis de 200 postos desde o inicio da tempada.

O mellor resultado da campaña ata a data para Cerviño chegara coa final en maio no ITF 15.000 de Santa Margarita de Montbui, centrando desde entón o seu calendario en torneos de maior categoría.