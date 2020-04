A Concellería de Deportes, en busca dunha nova data para a carreira Ponle Freno

A crise sanitaria polo COVID-19 obrigou á Concellería de Deportes a buscar unha nova data para a celebración da carreira do Circuíto Ponle Freo que ía celebrarse o 20 de xuño en Pontevedra.

O evento, impulsado por Atresmedia e AXA Seguros en colaboración con sete cidades españolas, foi o último en sumarse á incontable lista de carreiras profesionais e populares suspendidas ou aprazadas polo avance do coronavirus.

A decisión do cambio de data foi transmitida este sábado ao departamento que dirixe Tino Fernández. O máximo responsable de Atresmedia Eventos, Pablo Gálvez, admitiu que tiñan en Pontevedra "esperanza por ser a última do primeiro semestre do ano, pero está claro que cada día que pasa, a incerteza é maior e as posibilidades de realizar a proba o 20 de xuño son practicamente nulas".

Desta maneira, tal e como xa se fixo noutras cidades, Gálvez expón a posibilidade de buscar "unha segunda data no segundo semestre de 2020", unha opción que "virá marcada polas limitacións que estipule o Goberno para este tipo de eventos".

Pola súa banda, Tino Fernández explica que o Servizo Municipal de Deportes, coordinado por Jaime Agulló, está a estudar as posibles datas para a celebración e, no caso de que non sexa posible celebralo en formato de carreira, "enfóquese como diversas accións de promoción da actividade física a través de Ponlle Freo".