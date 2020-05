A carreira 'Ponle Freno' de Pontevedra convértese nun reto solidario virtual

A situación de alerta sanitaria producida pola expansión do coronavirus provocou a suspensión ou aprazamento de múltiples probas deportivas, entre elas a carreira popular 'Ponle Freno' que se ía a disputar en Pontevedra o día 20 de xuño.

A falta de saber se se recolocará no calendario nos próximos meses, este evento reconverteuse nunha carreira virtual con fins solidarios.

A organización do Ponle Freno pola seguridade viaria, o grupo de comunicación Atresmedia, programou para os días que se ía a celebrar a súa proba en Pontevedra un evento deportivo a nivel nacional. Desenvolverase concretamente os días 20 e 21 de xuño como unha homenaxe ao doutor Jesús Vaquero, falecido por Covid-19, e a recadación íntegra destinarase ao ensaio clínico de lesións medulares que liderou como xefe do Servizo de Neuroloxía da Fundación para a Investigación Biomédica do Hospital Universitario Puerta de Hierro, en Majadahonda, durante 20 anos.

Poderase participar desde calquera lugar de maneira individual a través dunha aplicación móbil, nas modalidades de 5 e 10 quilómetros, e é que "correr de maneira individual tamén pode ser unha experiencia compartida", asegura o concelleiro de Deportes pontevedrés, Tino Fernández, animando a sumarse á proba.

A través da citada aplicación seguirase a xeolocalización e sincronización de todos os participantes, que deberán completar a distancia escollida dentro das franxas horarias permitidas para facer deporte en caso de atoparse aínda en plena desescalada.

As inscricións están abertas na plataforma carrerasponlefreno.com cunha cota de participación de 5 euros.