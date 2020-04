Continuidade no corpo técnico do Cisne coa renovación de Quiños

Marcos Otero 'Quiños', segundo adestrador do Cisne © Club Cisne Balonmano

A continuidade no proxecto deportivo do Club Cisne apontóase desde os bancos.

Tras anunciar a renovación por dúas tempadas do seu técnico, Jabato, a entidade pontevedresa confirmou agora que Marcos Otero 'Quiños' seguirá outro ano máis como segundo adestrador do primeiro plantel nun voto de confianza cara a un modelo de traballo que colocou ao equipo a un paso da Liga Asobal.

Á espera de que a Federación decida como conclúe a tempada, ambas as partes esperan que a súa colaboración no banco repítase o próximo curso na máxima categoría do balonmán nacional.

"A decisión foi fácil", asegurou Quiños ao sentirse valorado no club.

"Cada ano imos cumprindo cos obxectivos, e sobre todo hai moitas ganas, despois desta tempada, que estaba a ser fantástica, que se quedou sen terminar, déixache aínda con máis ganas de continuar", completou o técnico.

Con estes movementos o Cisne empeza a dar pasos firmes para a próxima tempada, sexa cal for a categoría nas que lle toque militar ao equipo, líder sólido da División de Honra Prata ata que chegou a suspensión da competición.