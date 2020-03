Toño Lafuente, un regreso ao balonmán condicionado polo coronavirus: "Si acaba la liga puedo llegar a no debutar incluso"

Só unhas horas antes de que se anunciase a suspensión cautelar da competición na División de Honra Prata e en todo o balonmán en xeral, o Club Cisne confirmaba o regreso ás canchas de Toño Lafuente.

Aos seus 40 anos o gardameta, que levaba mes e medio adestrando co equipo, volvía así á competición de elite no equipo da súa vida "unicamente por botar unha man", explica, debido á lesión de longa duración de Juan Novás.

"Cada vez me estaba encontrando mejor", sinala Lafuente, que agora está como todos pendente do que poida pasar debido á alerta sanitaria decretada ante a expansión do coronavirus Covid-19, e que deixa no aire a tempada deportiva.

"A ver esto cuánto dura, porque igual si acaba la liga puedo llegar a no debutar incluso" recoñece con certa pena porque xa se fixo á idea de gozar do deporte que máis lle gusta.

Agora é tempo de adestrar a distancia e de "cuidar un poco la alimentación para no excederse", engade, para estar preparado se todo volva á normalidade nun prazo razoable de tempo. Todo pensando en algo no que non tiña nin soñado, poder colaborar desde a pista nun ascenso do club dos seus amores á máxima categoría, a Liga Asobal. "No me veía ni subiendo a la B en su momento", asegura Toño, así que se se retoma a competición o seu único propósito será "disfrutar del momento, pase lo que pase", e se pode vivir un momento histórico para o Cisne, moito mellor.