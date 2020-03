O pontevedrés Alejandro Muñiz, entre a arbitraxe e o seu traballo de Policía en Madrid en plena alerta sanitaria

Alejandro Muñiz adestrando na casa debido ao estado de alarma © Alejandro Muñiz

Alejandro Muñiz non esquecerá facilmente a súa primeira tempada como árbitro principal na liga de Fútbol Profesional, concretamente na Segunda División, e non só polo aspecto deportivo. O colexiado pontevedrés, ante o parón da competición, repártese estas semanas entre as súas dúas ocupacións. Por unha banda segue preparándose como pode física e tecnicamente para o seu labor futbolístico, e por outro se centra no seu traballo como Policía Nacional en Madrid no medio dunha alerta sanitaria onde a capital é un dos seus principais focos.

"Es complicado. Cuando van pasando los días se va haciendo más fácil en el sentido de que la gente se va mentalizando de que esto no es una broma y de que va en serio, pero en los primeros días era bastante difícil, había que pelearse un poco por con la gente que no acaba de entender esto y se lo tomaban casi como unas vacaciones", recoñece.

El é das persoas que, polo seu oficio e vocación de servizo cidadán, ten que seguir saíndo ao exterior, aínda que o fai cumprindo medidas de seguridade "sobre todo al iniciar el servicio. Con el vehículo tienes que realizar un protocolo: las manetas, el colante, cambio de marchas y demás todo lo tienes que limpiar. Luego guantes, mascarilla...".

Iso na rúa, tentando colaborar no posible para superar a situación de alarma, pero ao chegar a casa reclúese como todo o mundo para centrarse na súa outra faceta, a de árbitro de fútbol.

"La verdad es que el comité no nos está permitiendo aburrirnos, conmucho examen y muchas jugadas de vídeo", explica sobre o seu día a día dentro das paredes do seu fogar nas que, entre outras cousas, repasa as directrices federativas sobre as mans de futbolistas en diferentes xogadas e tamén os seus propios partidos "a modo de autocrítica" e para corrixir erros.

Con todo, como a calquera deportista de elite, manter a boa forma física é o que máis costa, sobre todo ao dispoñer do "material básico", sen cinta de correr ou bicicleta na casa. "Tenemos unas recomendaciones del área física del comité y lo más importante es mantenimiento muscular, porque cuando esto acabe, que va a acabar, el fútbol se reanudará y van a ser dos o tres partidos por semana. Entonces ese buen nivel muscular va a ser el que nos evite caer en lesiones", explica.

Por todo iso a súa rutina baséase "a nivel muscular en muchos circuitos de fuerza, con poca recuperación para mantener en lo posible el nivel aeróbico, y sobre todo dieta porque coger dos kilillos parece poco pero en la alta competición es bastante".

Ao máximo expoñente da arbitraxe pontevedresa e tamén galego (comparte categoría na Segunda División con Javier Iglesias Villanueva) "lo que más me preocupa es llegar a buen nivel al primer partido que tenga y la prevención de lesiones", asegura Alejandro Muñiz.

O que xa é seguro é que a súa tempada de debut na categoría de prata do fútbol nacional está a deixarlle "muy contento", pola súa adaptación e pola compenetración co seu equipo de auxiliares, o vigués Adrián Díaz e o coruñés Fabián Blanco. Tanto é así que xa case borrou da súa memoria a lesión que lle obrigou a estar un mes parado o pasado decembro. Auga pasada.