A Federación suspende as dúas próximas xornadas da Segunda B e categorías inferiores polo coronavirus

Partido entre Getafe B e Pontevedra © Mosrey Fotografía Partido entre o Arosa e o Alondras no Salvador Otero © Gonzalo Sánchez / Diario de Arousa Partido entre Poio Pescamar e Bilbo na Seca © Cristina Saiz

A presión exercida polos clubs e o incesante incremento de positivos por coronavirus en todo o país fixeron cambiar de opinión á Real Federación Española de Fütbol. Se este martes o Consello Superior de Deportes decretaba a disputa dos partidos das competicións profesionais e non profesionais de ámbito nacional e internacional a porta pechada, este mércores é a RFEF a que amplía as restricións e decide suspender polo menos a disputa das dúas próximas xornadas das competicións de fútbol e fútbol sala non profesional.

Esta decisión, xa ratificada pola Comisión Delegada, afecta directamente ao Pontevedra CF e ao Poio Pescamar, clubs que xa expresaran o seu desexo de suspender a competición por precaución e por non privar aos seus afeccionados de asistir aos partidos para apoiar ao seu equipo.

No comunicado emitido pola Comisión de Seguimento da RFEF explican as razóns deste drástico cambio de plans. "Debemos garantir a homoxeneidade das competicións de fútbol, a integridade e o necesario equilibrio competitivo. Dado que se constatou que existe imposibilidade real de disputar partidos de fútbol e desenvolver adestramentos en determinadas cidades (...) un conxunto de medidas entre as que se inclúen: que todos os partidos das Competicións de Fútbol e Fútbol sala de Ámbito Estatal non profesionais quedarán suspendidas a partir de hoxe mesmo polo prazo de dúas semanas".

Ademais, recomendan a todas as federacións territoriais que adopten a decisión que consideren máis oportuna, aínda que aconsellan a suspensión de todos os partidos durante o prazo de dúas semanas.

Tan pronto como recibiu a notificación da RFEF, a Federación Galega de Fútbol acordou que "toda a competición autonómica de fútbol, fútbol sala e fútbol gaélico tamén queda suspendida durante ese mesmo prazo de dúas semanas".

O VESTIARIO GRANATE, PREOCUPADO POLO VIRUS

Despois do comunicado emitido polo Pontevedra no que solicitaba a suspensión dos partidos, foi o propio capitán do primeiro equipo quen, en nome de todo o vestiario, expresou a preocupación polo avance da enfermidade. "Na vida o que máis importa é a saúde. Nós non podemos arriscar a saúde de ninguén. Nin a nosa, nin a da xente que traballa durante o partido ou que asiste ao partido. É de lóxica, se non se pode disputar suspéndese e búscase unha solución", sostiña Edu Sousa, minutos antes do anuncio da RFEF polo que se suspendían as dúas próximas xornadas.

"Xogar a porta pechada non nos gusta. Primeiro porque é o noso campo e porque a afección aléntanos e forma parte do espectáculo. Pero non podemos arriscar que a xente se contaxie por un evento deportivo", engadiu o porteiro.

Neste sentido, o capitán do Pontevedra reclama a adopción de medidas "porque é unha enfermidade que se está poñendo seria. Entendo que os clubs queiran que os partidos se suspendan e que sexa prolongada ata que todo se normalice un pouco", argumenta.

Con todo, como portavoz do club asume que deben "acatar as decisións dos seus superiores. Se nos mandan xogar teremos que xogar porque se non perdemos o partido", remata, ao mesmo tempo que asegura a concentración de todo o equipo na competición. "Somos capaces de diferenciar o que é o coronavirus co que é adestrar. Estamos preparando o partido coma se se fose a xogar", concluíu.

Ademais, os hábitos do vestiario tamén están a cambiar por esta epidemia. "Estamos todos sans e concienciados coas medidas preventivas, de ter unha hixiene máis estrita do normal", rematou.