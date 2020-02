Mateo Sánchez, segunda cesión en dous días para o Peixe Galego

O Peixe Galego dá por pechada o seu persoal de fronte ao final de tempada na liga LEB Oro pero faio cun novo movemento en forma de cesión.

Trátase dos segundo préstamos en dous días. Primeiro foi a chegada do bosníaco Njegos Sikiras, procedente do Fuenlabrada, e este venres confirmouse a incorporación de Mateo Sánchez.

Aleiro lugués de 21 anos e 1,93 metros de altura, pertence ao Breogán, club no que quedou sen licenza desde o mes de xaneiro ao non entrar nos plans do adestrador Diego Epifanio.

A pasada campaña, no CB León de Liga EBA, o xogador galego alcanzou de media 12,1 puntos por partido.

Tanto Njegos Sikiras como Mateo Sánchez están xa a disposición do novo adestrador 'peixe', Diego Gómez, polo que poderán debutar este mesmo domingo no encontro que enfrontará aos marinenses co Leyma Coruña (domingo, 18:00 horas na Coruña).