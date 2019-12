O TM Monte Porreiro cede un empate na visita do Universidade de Burgos

Empate do TM Monte Porreiro en Príncipe Felipe ante o Universidade de Burgos © Diego Torrado Empate do TM Monte Porreiro en Príncipe Felipe ante o Universidade de Burgos © Diego Torrado

A última xornada do ano da Superdivisión Masculina de Tenis de Mesa disputada no pavillón de Príncipe Felipe entre o TM Monte Porreiro e o Universidade de Burgos acabou en táboas. O cadro pontevedrés tivo a vitoria na súa man, pero caeu no último duelo para deixar o marcador en empate a tres.

Comezou o enfrontamento coa vitoria do local Horacio Cifuentes sobre o visitante Miguel Núñez por 3 a 1. No segundo cruzamento Guillermo perdeu por 3-1 ante Carlos Caballero e remontaron os burgaleses no terceiro coa vitoria de Alexandru Cristian Cazacu sobre Pedro Fernández por 3-0.

O cadro pontevedrés conseguiu voltear o partido coas vitorias de Guillermo Martínez e Horacio Cifuentes ante Miguel Nñez e Alexandru Cristian Cazacu, respectivamente.

No duelo final, Pedro Fernández non puido facer nada diante do furacán que desatou Carlos Caballero sobre a mesa, que venceu os tres xogos con claridade. (11-4, 11-3 e 11-3) para asinar a repartición de puntos.

VITORIA DO FEMININO

O grolo doce da xornada protagonizouno o equipo feminino, que suma unha nova victora na súa andaina pola División de Honra. As pontevedresas derrotaron por 4-2 ao Autoescola Tatchepol Ripollet grazas á actuación de María Teresa Nine e Noa Bernárdez que gañaron os seus dous partidos. Menos afortunada estivo Mar Rivas, que caeu nos dous choques que disputou.